“الليبية للاستثمار” تنجز 9 بنود عمل استراتيجية

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن إنجاز خطتها الخاصة بإعداد واعتماد الهياكل الأساسية في المؤسسة لتشمل 9 بنود وفقا للجدول الزمني المعد مسبقا لتنفيذ الخطة الاستراتيجية المعتمدة الشاملة للتحول والانقاد والحوكمة والشفافية والمساءلة.

ووفقاً لما ورد عن المؤسسة في إيجاز صحفي نشرته اليوم الإثنين فإن ما تم اعتماده من ضمن الخطة هو الهيكل التنظيمي العام للمؤسسة وميثاق مجلس الإدارة كما اعتمدت مدونة قواعد السلوك لأعضاء مجلس الإدارة وبيان سياسة الاستثمار بالإضافة لمدونة قواعد سلوك موظفي المؤسسة، وميثاق لجنة الاستثمار، كما اعتمدت المؤسسة ميثاق لجنة التعيينات والمكافآت إلى جانب المصادقة على ميثاق لجنة المراجعة والمخاطر والامتثال وميثاق لجنة الحوكمة.

وشددت المؤسسة في بيانها على أنها ستعمل خلال النصف الثاني من العام الجاري على المستهدف من تهيئة القوائم المالية المتراكمة منذ أكثر من 10 سنوات لغاية عرضها على المراجعين الدوليين تمهيدا لاعتمادها إلى جانب مرحلة تقييم أصول المؤسسة والشركات التابعة لها وفقا للقيمة السوقية، وأهابت المؤسسة الليبية للاستثمار بأنها عازمة على تنفيذ استراتيجيتها الشاملة وفقا لمعايير الصناديق السيادية وما يوافق مبادئ سنتياغو.

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