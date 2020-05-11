بلدية بنغازي تُباشر في رصف شارع المقبرة بمنطقة الكويفية

بنغازي 11 مايو 2020 (وال)- باشرت بلدية بنغازي في أعمال الرصف شارع المقبرة بمنطقة الكويفية شرقي المدينة.

هذا ويمتد الشارع من سوق الكويفية حتى مفترق مستشفى الصدرية، بطول 1200 متر، وعرض 7 أمتار، وتقوم بتنفيذه شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي؛ برئاسة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، بهدف توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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