الحكم المحلي بالوفاق تُطالب البلديات بإرسال مقترح مشاريع الميزانية

طالبت ووزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين، من عمداء البلديات والمجالس التسييرية بضرورة الإسراع في إرسال مقترح مشاريع ميزانية التحول للأعوام 2020-2022.

وأوضحت الوزارة في خطابها الموجه للبلديات، بأنها تأمل منهم العمل على تبويب مقترح مشاريع الميزانية موزعة كل عام على حدة للشروع في تنفيذها من قبل وزارة التخطيط.

ومن المتوقع أن تحيل وزارة الحكم المحلي مقترحات الميزانية إلى وزارة التخطيط خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أنها سوف تحمل المسؤولية على التأخير أو العراقيل التي تحدث في حال لم تصل المستندات في الوقت المناسب.

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