الليبية للاستثمار تنتهي من تهيئة القوائم المالية المتراكمة لأكثر من عشر سنوات

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار اليوم الاثنين، عن انتهائها من تهيئة القوائم المالية المتراكمة للمؤسسة لأكثر من عشر سنوات وعرضها على المراجعين الدوليين للمصادقة عليها.

وأوضحت في بيان لها، بأنها أنهت أيضاً تقييم أصول المؤسسة وشركاتها التابعة وفق قيمتها السوقية، إضافة إلى انجاز البناء التقني والاستثماري للمؤسسة.

ويأتي ذلك في ظل الجهود المستمرة لإنجاز المستهدف خلال النصف الثاني من العام 2020، وفق بيان المؤسسة الليبية للاستثمار.

وانتهت المؤسسة بحسب البيان، من انجاز خطتها المتمثلة في إعداد واعتماد الأنظمة والهياكل والسياسات المتعلقة باليهكل التنظيمي وسياسات مجلس الإدارة والاستثمار والحكومة داخل المؤسسة.

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