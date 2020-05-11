السفير الليبي بإسبانيا ينفى إرجاع المواطنين العالقين هناك دون حجرهم صحياً

نفى السفير الليبي لدى إسبانيا “وليد أبو عبدالله” اليوم الاثنين في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي برجوع المواطنين العالقين هناك دون حجرهم صحياً أو حتى التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد “أبو عبدالله” خلال تصريحه أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً وأنه قد تم إرجاع 103 مواطن ليبي كانو عالقين بإسبانيا، بعد حجرهم صحياً 14 يوم وعمل التحاليل الخاصة بفيروس كورونا.

وكان مطار مصراتة قد أعلن السبت الماضي وصول طائرة الخطوط الجوية الليبية، من مدريد لجلب العالقين هناك بعد عمل التحاليل لهم.

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