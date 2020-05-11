اقتصاد

السفير الليبي بإسبانيا ينفى إرجاع المواطنين العالقين هناك دون حجرهم صحياً

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

نفى السفير الليبي لدى إسبانيا “وليد أبو عبدالله” اليوم الاثنين في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي برجوع المواطنين العالقين هناك دون حجرهم صحياً أو حتى التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد “أبو عبدالله” خلال تصريحه أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً وأنه قد تم إرجاع 103 مواطن ليبي كانو عالقين بإسبانيا، بعد حجرهم صحياً 14 يوم وعمل التحاليل الخاصة بفيروس كورونا.

وكان مطار مصراتة قد أعلن السبت الماضي وصول طائرة الخطوط الجوية الليبية، من مدريد لجلب العالقين هناك بعد عمل التحاليل لهم.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليق

  • وين وزير خارجية الليبية الطاهر سيالة .؟!!
    المفروض السفراء لا يخرجون للإعلام أبدا – وهذه مهمة تكون تحت إشراف الادارة العامة للادارة الخارح الليبية فقط. كان كل سفير ليبي بيطلع للإعلام بيتكلم ….
    شوف العالم وشوف قداش فيه سفارة وسفير ليبي .. !!!
    نظموا انفسكم وهذه أشياء المفروض الواحد ما يتكللمش عليها حد … والسفراء معظمهم معرضين للمساءلة القانونية والمحاسبة الاداريةً – وخاصة باستهزاءهم بالمواطنين الليبيين في الخارج ونظرتهم الدونية للمواطن الليبي – وخاصة بعد اختلاسهم العديد من الاموال والملفات التي توجد في مكتب القضاء التشريعي الليبي توضح العديد من الأمور القابلة للتحقيق . وحصر املاك السفراء الليبيين داخل ليبيا .

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