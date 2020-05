بسبب التقشف الحكومي.. تراجع شبه جماعي لبورصات الخليج

هبطت البورصات الخليجية في ختام جلسة الاثنين، بشكل شبه جماعي بقيادة سوقي البحرين والسعودية، مع التقشف الحكومي نتيجة تداعيات فيروس كورونا، إلى جانب تراجع أسعار النفط.

وقررت السعودية، وقف صرف بدل غلاء المعيشة لمواطنيها بدءاً من يونيو المقبل، كإحدى أدوات ترشيد الإنفاق الذي باشرت تطبيقه مؤخرا، لمواجهة تراجع الإيرادات الناجمة عن هبوط أسعار النفط، والتبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن وزير المالية محمد الجدعان قوله، إن الإجراءات تشمل كذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، بدءاً من يوليو 2020.

وعند الساعة (12:00 ت.غ) هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو، بنسبة 2.62% أو 0.81 سنتا، إلى 30.16 دولارا للبرميل.

كما هبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم يونيو 2.14% أو 0.53 سنتا، إلى 24.21 دولارا للبرميل.

ونزلت بوصة البحرين، بنسبة 1.25%، مع نزول أسهم البنوك، حيث تراجعت أسهم بنك البحرين الوطني 3.4%، ومصرف السلام البحرين 3.2%، والبنك الأهلي المتحد 2.6%.

وتراجعت بورصة السعودية، بنسبة 1.18%، مع هبوط أسهم أرامكو 0.8%، والبنك الأهلي 2.4%، ومصرف الراجحي 1.5%.

وهبط مؤشر السوق الأول في الكويت 1.02%، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.59%، ومؤشر السوق العام 0.9%.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.04%، بينما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.95%.

وهبطت بورصة قطر 0.49%، مع نزول أسهم القطرية الالمانية الطبية 10%، والمتحدة للتنمية واستثمار القابضة بأكثر من 6% لكل منهما.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.1%، مع نزول المتحدة للطاقة 10%، ومصانع مسقط للخيوط 8.9%.

