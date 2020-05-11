مستشفى طب وجراحة الأطفال ببنغازي يتسلّم مساعدات طبية من شركة الجوف للتقنية الطبية

بنغازي 11 مايو 2020 (وال)- تسلّمت إدارة مستشفى طب وجراحة الأطفال ببنغازي، شحنة مستلزمات طبية مقدمة من شركة الجوف للتقنية النفطية.

هذا وتمثلت المساعدات التي وصلت يوم أمس الأحد، على كمامات، وقفازات طبية، ومعقمات تنظيف، وكحول مطهر، وملابس طبية.

وقالت مديرة المكتب الإعلامي في المستشفى هدى كويري، إن المساعدات التي قدمتها شركة الجوف، قام باستلامها رئيس قسم الإمداد الطبي بالمستشفى الدكتور عبد القادر السعيطي.

وأوضحت كويري أن المساعدات؛ تأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركة، ومساهمتها في التصدي لجائحة كورونا، بناء على تعليمات مباشرة من رئيس لجنة إدارة السلامة والصحة والبيئة بالشركة المهندس مجدي جبريل الدرسي.

وأشادت كويري بجهود إدارة شركة الجوف للتقنية الطبية، وكافة الجهات التي مدّت يد العون للمستشفى خلال الأزمة الحالية والأزمات السابقة. (وال – بنغازي) ف م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال