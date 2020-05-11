“أنطونيو غوتيريس” يحذر من زيادة هشاشة الأوضاع الاقتصادية في ظل الجائحة كورونا

قال الامين العام للأمم المتحدة في ليبيا “أنطونيو غوتيريس” اليوم الاثنين خلال تقرير له حول الأوضاع التي تمر بها البلاد منذ يناير الماضي.

حيث أوضح “غوتيريس” خلال تقريره أن الحالة الاقتصادية في ليبيا تزداد هشاشة، وسيزداد الوضع تفاقما من جراء جائحة كورونا، مشيراً إلى أنه منذ وقف صادارت النفط الذي فرضه الجيش الوطني في السابع عشر من يناير الماضي، انخفضت صادرات ليبيا من 1.2 مليون إلى 72 ألف برميل في اليوم، مما أسفر عن خسائر متراكمة تجاوزت 4 مليار دولار.

وأشار أن للتعويض عن خسائر إغلاق النفط فقد حاول مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق الوطني فرض تدابير تقشفية ملحة، بما في ذلك خفض مرتبات الخدمات العامة وتخفيض في الإعانات المقدمة لقطاع الوقود، مبيناً أن وقف صادرات النفط قد أدى أيضا إلى اغلاق مصافي النفط المحلية في البلاد مما اضظر المؤسسة الوطنية للنفط لشراء المنتجات نفطية متكررة.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء قد أعلن في وقت سابق أنه لايمكن تمويل الحكومة الموازية، فيما عاد دفع المرتبات، وهو مايدل على تزايد عزوف المصارف التجارية على مواصلة تمويل سندات حكومية مشكوك فيها تصدرها وزارة المالية الموازية في شرق البلاد.

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