رئيس مجلس الوزراء يستقبل عضو مجلس النواب عن منطقة الفايدية

بنغازي 12 مايو 2020 (وال)- استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، عضو مجلس النواب الدكتور نصر الدين مهنى الفايدي.

هذا وناقش رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه في مقر ديوان مجلس بمدينة بنغازي، مع سيادة النائب آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، إلى جانب مختلف مشاريع الحكومة خلال الفترة الراهنة.

وبحث رئيس مجلس الوزراء مع عضو المجلس، المشاريع المتعثرة بمنطقة الفايدية واشنيشن وبلقس، خاصة تلك المتعلقة بصيانة وإنشاء الطرق، وشبكات مياه الصرف الصحي، إضافة لخزان المياه الخاص بتلك المناطق. (وال- بنغازي) ر ت

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