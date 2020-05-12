اقتصاد

غوتيريس : عدم تعاون السلطات الليبية لمراجعة حسابات “المركزي” يضيق الفرصة المتاحة لتوحيد المركزيين

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “أنطونيو غوتيريس” خلال تقرير له حول التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا منذ يناير الماضي وحتى شهر أبريل.

حيث قال “غوتيريس” أن مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء قد أعلن في وقت سابق أنه لايمكن تمويل الحكومة الموازية، فيما عاد دفع المرتبات، وهو مايدل على تزايد عزوف المصارف التجارية الليبية على مواصلة تمويل سندات حكومية مشكوك فيها تصدرها وزارة المالية الموازية في شرق البلاد، مشيراً إلى أنه إذا لم تتم معالجة هذه المسألة فإن على الأرجح أن تزداد أسعار السلع الأساسية ارتفاعا، ويمكن أن تؤدي التوترات داخل القطاع المصرفي إلى انهياره.

كما أوضح الأمين العام للأمم المتحدة خلال تقريره أن البعثة قد واصلت بالتنسيق مع المؤسسات المالية إلى معالجة المسائل الاقتصادية، بما في ذلك الازمة المصرفية المتفاقمة، ميبناً أن الحوار الاقتصادي الذي تسيره البعثة بين فرعي مصرف ليبيا المركزي لتخفيف بعض الضغوظ التي يعاني منها القطاع المصرفي.

وأضاف أن عدم تعاون السلطات الليبية في تسييرالاستعراض الدولي لعمليات مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي إلى تضييق الفرص المتاحة لتوحيد الصف في ذلك المصرف.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • ❎أحد الفنانين في إحدى الدول الأفريقية يسمى نفسه موسى ـ قام بصناعة عجل من الذهب الحر يهز رأسه في شاحنة ـ وقام بوضع جهاز صوتي داخله يستطيع التكلم خلاله بمكبر صوت ـ ويقول ويكرر أقتلوا أنفسكم إن كنتم صادقين …
    في حملة يقومون بها لتذكير بني أسرائيل . بنقضهم لميثاقهم . وحرقهم للكتب السماوية وتحريفهم للكتاب .
    An artist in an African country called himself Musa – he made a free gold calf shaking his head in a truck – and put an audio device inside which he could speak through a loudspeaker – and he said and repeat: Kill yourselves if you are honest …
    In a campaign to remind the children of Israel. By breaking them to their covenant. And burning them to divine books and distorting the book..

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