غوتيريس : عدم تعاون السلطات الليبية لمراجعة حسابات “المركزي” يضيق الفرصة المتاحة لتوحيد المركزيين

كشف الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “أنطونيو غوتيريس” خلال تقرير له حول التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا منذ يناير الماضي وحتى شهر أبريل.

حيث قال “غوتيريس” أن مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء قد أعلن في وقت سابق أنه لايمكن تمويل الحكومة الموازية، فيما عاد دفع المرتبات، وهو مايدل على تزايد عزوف المصارف التجارية الليبية على مواصلة تمويل سندات حكومية مشكوك فيها تصدرها وزارة المالية الموازية في شرق البلاد، مشيراً إلى أنه إذا لم تتم معالجة هذه المسألة فإن على الأرجح أن تزداد أسعار السلع الأساسية ارتفاعا، ويمكن أن تؤدي التوترات داخل القطاع المصرفي إلى انهياره.

كما أوضح الأمين العام للأمم المتحدة خلال تقريره أن البعثة قد واصلت بالتنسيق مع المؤسسات المالية إلى معالجة المسائل الاقتصادية، بما في ذلك الازمة المصرفية المتفاقمة، ميبناً أن الحوار الاقتصادي الذي تسيره البعثة بين فرعي مصرف ليبيا المركزي لتخفيف بعض الضغوظ التي يعاني منها القطاع المصرفي.

وأضاف أن عدم تعاون السلطات الليبية في تسييرالاستعراض الدولي لعمليات مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي إلى تضييق الفرص المتاحة لتوحيد الصف في ذلك المصرف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية