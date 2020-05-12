تراجع الدولار يدفع العملات الرئيسية للانخفاض بالسوق الموازي

انخفضت اسعار العملات الاجنبية بالسوق الموازية مقابل الدينار الليبي بالتزامن مع تراجع الدولار الامريكي في التعاملات لمساء يوم الاثنين.

وسجل الدولار الامريكي ارتفاعه مساء الخميس ليسجل 6.07 ديناراً، بعد أن سجل في أوقات سابقة 6.20 دينارا وفقا لمتداولين ومتعاملين من غرف الواتساب والفايبر التي اصبحت مصدرا للتعاملات في الآونة الاخيرة بعد الحظر الذي فرض في البلاد جراء ازمة كورونا.

وكان الدولار قد افتتح التعاملات اليوم عند سعر 5.20 دينار قبل أن يتذبذب سعره ويعاود للانخفاض من جديد إلى 6.07 دينارا في التعاملات المسائية، بينما سجلت حوالات تركيا 6.35 دينارا بداية التعاملات لتسجل في اخر التعاملات 6.27 دينارا.

وفيما يلي اخر الاسعار:

الدولار = 6.07 دينار

سعر كسر الذهب = 212 دينار عيار 18

اليورو= 6.60 دينار

الباوند = 7.50 دينار

حوالات دبي/ تركيا = 6.27 دينار

ليرة= 0.86 دينار

الدينار التونسي= 2.10 دينار

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