اقتصاد

“ايرين ” عملية أوروبية لمراقبة تهريب النفط الليبي عبر السواحل

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال : موقع ” EU ” الاوروبي المهتم بالشؤون الدولية ان عملية الأتحاد الأوروبي” ايرين ” بدأت أنشطتها في البحر الأبيض المتوسط مع سفينة بحرية فرنسية و طائرة دورية بحرية ساهمت بها لوكسمبورغ .

و بحسب الموقع ،” انه تم التخطيط لعملية ايرين في إطار زمني قصير جدًا وتم إطلاقها في 31 مارس ، بعد قرار من الاتحاد الأوروبي . وتتمثل المهمة الرئيسية في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

و اضاف الموقع ايضا ، “كما أن للعملية مهام ثانوية بما في ذلك مراقبة الاتجار غير المشروع بالنفط من ليبيا ، والمساهمة في مكافحة الاتجار بالبشر وأنشطة التهريب من خلال المراقبة الجوية والمساهمة في تدريب خفر السواحل والبحرية الليبية.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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