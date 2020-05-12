مخاوف المستثمرين من “موجة كورونا ثانية” ترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط في الجلسة الختامية يوم أمس الإثنين بسبب مخاوف المستثمرين من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد فيما هدأت تخفيضات جديدة في إنتاج الخام من السعودية ومنتجين آخرين القلق من وفرة في المعروض وقيدت خسائر السوق.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي في ختام جلسة التدوال 29.60 دولار للبرميل منخفضة 1.73 دولار فيما انخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 60 سنتا، أو2.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 24.14 دولار للبرميل.

وفي السياق ذاته يذكر أن الطلب العالمي على النفط هبط بحوالي 30 في المئة مع تسبب ازمة كوفيد_19 في تراجع الطلب على الوقود حول العالم في الوقت الذي تسبب فيه الفيروس بانخفاض العقود الآجلة للخام بأكثر من 55 في المئة خلال عام 2020 الجاري.

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