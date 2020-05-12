اقتصاد

مخاوف المستثمرين من “موجة كورونا ثانية” ترفع أسعار النفط

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت أسعار النفط في الجلسة الختامية يوم أمس الإثنين بسبب مخاوف المستثمرين من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد فيما هدأت تخفيضات جديدة في إنتاج الخام من السعودية ومنتجين آخرين القلق من وفرة في المعروض وقيدت خسائر السوق.
وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي في ختام جلسة التدوال 29.60 دولار للبرميل منخفضة 1.73 دولار فيما انخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 60 سنتا، أو2.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 24.14 دولار للبرميل.
وفي السياق ذاته يذكر أن الطلب العالمي على النفط هبط بحوالي 30 في المئة مع تسبب ازمة كوفيد_19 في تراجع الطلب على الوقود حول العالم في الوقت الذي تسبب فيه الفيروس بانخفاض العقود الآجلة للخام بأكثر من 55 في المئة خلال عام 2020 الجاري.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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