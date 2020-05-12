اقتصاد

مصرف الجمهورية يُحيل مرتبات متأخرة عن عامي 2018 و2019

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت إدارة مصرف الجمهورية في مدينة مصراتة “أحمد الشريف” عن إحالة مرتبات متأخرة عن عامي 2018 و2019 ومرتبات تخص العام الجاري إلى جانب مكافآت مالية لحسابات مستحقيها من منتسبي وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق عن العامين الماضيين.

وأظهرت البيانات المنشورة أمس الاثنين من إدارة الفرع أن ما تم تسييله أمس يخص 22 جهة وبلغت قيمة المحال لحسابات الأفراد ممن يمتلكون حسابات جارية لديه أكثر من مليوني دينار.

وشملت القيمة مرتبات العاملين في الخطوط الجوية الليبية ومصلحة المرافق التعليمية إلى جانب مرتبات العاملين في إدارة الخدمات الطبية العسكرية فيما شملت القائمة ملحق مرتبات العاملين في الشركة العامة للخردة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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