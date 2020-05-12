صندوق النقد يوافق على قرض طارئ لمصر بقيمة 2.77 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على منح الجمهورية المصرية قرضا طارئا بقيمة 2.77 مليار دولار من المساعدات الطارئة لمساعدة مصر على تجاوز المحنة التي سببتها جائحة فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته ذكر الصندوق أن مصر شهدت تحولا كبيرا قبل تفشي أزمة كورونا في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من الصندوق، لكن هذا التقدم مهدد الآن وفقا لبيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ومن جهته قال النائب الأول للمدير التنفيذي جيفري أوكاموتو بخصوص القرض، إن القرض سيساعد في تمويل الإنفاق الموجّه والمؤقت بهدف احتواء الوباء وتخفيف أثره الاقتصادي.

فيما أكد صندوق النقد الدولي أنه سيستمر في تواصله الوثيق مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لتقديم المزيد من الدعم والتعاون لمساعدتها في تخطي هذه الأزمة.

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