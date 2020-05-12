عزوف المصارف عن تمويل الحكومة المؤقتة سيؤدي إلى ارتفاع كبير للأسعار

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره الأخير عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن عزوف المصارف التجارية في شرق البلاد عن تمويل الحكومة يمكن أن يؤدي إلى ارتقاع كبير في الأسعار.

وأوضح غوتيريش في التقرير بأن إعلان فرع المصرف المركزي بالبيضاء عدم قدرته على تمويل الحكومة الموازية يدل على عزوف المصارف عن تمويل الحكومة المؤقتة عبر سندات مشكوك فيها تصدرها وزارة المالية بالمؤقتة.

وأشار التقرير إلى أنه في حال لم تتم معالجة المسألة خلال الفترة المقبلة فإنه من الأرجح أن تزداد أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا، إضافة إلى أن تؤدي التوترات داخل القطاع المصرفي إلى إنهياره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية