“الليبية للموانئ” تدعو لاجتماع “العمومية” وتدرس شراء أسهم جديدة

دعت الشركة الليبية للموانئ اليوم الثلاثاء إلى انعقاد الاجتماع العادي الأول للجمعية العمومية في الثاني من يونيو المقبل.

وأوضح مجلس إدارة الشركة في بيان نشره عبر منصاته الرسمية اليوم أن الاجتماع سيناقش 6 بنود رئيسية وهي عرض التقرير السنوي لنشاط وأعمال الشركة عن العام 2019 كما ستتم مناقشة تقرير لجنة المراقبة عن العام الماضي.

وبينت الشركة أن الاجتماع المرتقب سيناقش اعتماد الميزانية التقديرية للعام الجاري بالإضافة لبحث إجراءات التخريد لبعض الأصول والتصرف فيها كما يتناول الاجتماع الذي سيعقد في يونيو المقبل إمكانية إعادة تشكيل لجنة المراقبة في الشركة وما يستجد من أعمال.

وجاء في الإعلان أن الجمعية العمومية ستعقد اجتماعها الأول “غير العادي” يوم الثالث من يونيو المقبل لمناقشة وبحث إمكانية شراء أسهم شركة دار الصناعة والصيانة البحرية.

