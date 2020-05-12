العراق ينزف11 مليار دولار بسبب “هزة النفط”

أظهرت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” في أحدث إحصاءات نشرتها أمس الاثنين أن العراق فقد حوالي 11 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار النفط في فترة الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام 2019 الماضي.

وأضافت الشركة أن بغداد باعت خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الحالي نحو 409 ملايين و96 ألفا و 972 برميلاً من النفط الخام بمعدل سعر بلغ 38 دولاراً تقريبا ومن جهتها ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن قيمة الإيرادات الإجمالية بلغت 15 ملياراً و391 مليوناً و201 ألف دولار.

وبالعودة إلى تفاصيل الإحصائيات فإن العراق قد باع خلال الفترة المذكورة أعلاه من العام الماضي كميات من النفط بلغت 423 مليوناً و284 ألفا و489 برميلاً بمعدل سعر بلغ 62 دولاراً، وبإيرادات بلغت 26 مليار ا و275 مليونا و283 ألف دولار.

يذكر أن أسعار النفط هبطت بشكل حاد بعد انتشار وباء كوفيد_19 وفرض العزل الصحي في غالبية بلدان العالم مما تسبب في توقف شبه تام للحياة الاقتصادية في دول العالم وقلل الطلب على النفط.

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