“العامة للكهرباء” تشتكي من استمرار ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية

قالت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء إن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء لا تزال متواصلة، بل أنها أصبحت حالة شبه يومية الأمر الذي أدى لانقطاع الكهرباء عن المواطنين في عدة مناطق.



وأضافت الشركة أن آخر تلك السرقات كان سرقة الخط الرئيس 11 ك. ف مسافة 800 متر بدائرة توزيع الحي الصناعي بتاجوراء، الأمر الذي تسبب في انقطاع الكهرباء عن العديد من منازل المواطنين القاطنين بمنطقة الجفينة والبريد والحظيرة الجمركية ومحطة وقود غوط الرمان.



وأشارت الشركة إلى أن فنيي فرقة الوقاية ونقطة صيانة النشيع تمكنوا من تغيير مصدر التغذية لمحطة البريد بعد صيانة الكابل المغذي لها من محطة الرحبة وتم إرجاع التغذية الكهربائية لمنازل المواطنين إلى حين إرجاع الأسلاك المسروقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية