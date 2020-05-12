مجلس الأمن: محاولات الحكومة شرق ليبيا استيراد الوقود تقوض سلطة مؤسسة للنفط

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره الأخير عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن قيام السلطات بشرق البلاد استيراد الوقود من دولة الإمارات العربية المتحدة قوض سلطة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وأوضح التقرير بأن إغلاق الحقول والموانئ النفطية في البلاد أدى إلى إغلاق مصافي النفط المحلية، مما أضطر المؤسسة الوطنية للنفط إلى شراء منتجات نفطية مكررة من الخارج.

وأشار تقرير غوتيريش إلى أن عملية استيراد الوقود بعيدا عن المؤسسة الوطنية للنفط بواسطة السلطات شرق البلاد هي المرة الأولى التي تحدث خارج القنوات العادية في المتمثلة في المؤسسة.

وأدى توقف تصدير النفط إلى اتخاذ المصرف المركزي بطرابلس وحكومة الوفاق إجراءات تقشفية من بينها خفض الإعانات المقدمة لقطاع الوقود.

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