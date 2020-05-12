المركزي يُضيف ضوابط جديدة لفتح الاعتمادات المستندية

كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي طرابلس لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء عن توجيه تعميم على المصارف بخصوص اضافة ضوابط لفتح الاعتمادات المستندية .

ووفقاً للمركزي فإن الضوابط تتمثل في رفض استلام أي مستندات تكون بضائعها موردة عن طريق المنافذ البرية خلال فترة الحظر المفروضة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، بالإضافة إلى إرفاق بوليصة الشحن من قبل المصارف من ضمن المستندات المحالة عبر المنظومة عند تحميل برقية السويفت الخاصة بفتح الاعتماد المستندي ورسالة مطالبة من المصرف المغطي للدفعة المطلوبة تغطيتها.

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