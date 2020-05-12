الليبية للموانئ تبحث الميزانية التقديرية للشركة لعام 2020

أعلنت الشركة الليبية للموانىء والنقل البحري اليوم الثلاثاء، عن عقد الاجتماع الأول العادي وغير العادي للجمعية العمومية للشركة لعام 2020 في الثاني من شهر يونيو، بمقر الإدارة العامة للشركة بمصراتة.

وبحسب بيان للشركة، من المتوقع أن يتناول الاجتماع عرض تقرير نشاطها خلال العام الماضي وتقرير لجنة المراقبة من نفس العام، إضافة إلى اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للشركة لسنة 2020، مع تخريد واستنزال بعص الأصول والتصرف فيها وتغيير واستبدال اعضاء لجنة المراقبة.

ووفق البيان، سيبحث الاجتماع غير العادي اعتماد إجراءات شراء أسهم شركة دار الصناعة والصيانة البحرية في حال اكتمال النصاب القانوني الذي يمكن أن يؤجل إلى وقت لاحق.

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