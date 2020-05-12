“البريقة” توزّع 32 ألف أسطوانة غاز خلال 48 ساعة

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط توزيع أكثر من 17 ألف أسطوانة غاز طهي الاثنين على 46 مركز توزيع بالمناطق الشرقية والوسطى.

وكانت الفرق الفنية التابعة لشركة البريقة وزعت يوم الأحد الماضي نحو 15 ألف أسطوانة غاز طهي غطت بها 43 نقطة توزيع منتشرة بين المنطقتين الوسطى والشرقية ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه خلال الـ48 ساعة الماضية نحو 32 ألف أسطوانة غاز.

وأعلنت “البريقة” قبل أيام توحيد خطابها الإعلامي عبر منصاتها الإلكترونية عقب توحيد مجلس الإدارة الذي أعيد تشكيله خلال أبريل الماضي بقيادة إبراهيم أبوبريدعة الذي نُصّب بقرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

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