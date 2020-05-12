مركزي طرابلس ينفي لصدى توقف منظومة الاعتمادات

نفى مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي طرابلس في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية الأخبار المتداولة حول توقف منظومة الاعتمادات المستندية عن العمل ، مؤكداً أنها عارية عن الصحة تماماً .

و بحسب مصدرنا في المركزي فإن منظومة الاعتمادات تعمل و بالشكل المعتاد ، ولم تتوقف مطلقاً ، وسيستمر العمل بها بالشكل الاعتيادي .

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أصدر اليوم تعليماته بشأن إضافة ضوابط لفتح الاعتمادات المستندية وتتمثل في رفض استلام أي مستندات تكون بضائعها موردة عن طريق المنافذ البرية خلال فترة الحظر المفروضة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني .

بالإضافة إلى إرفاق بوليصة الشحن من قبل المصارف من ضمن المستندات المحالة عبر المنظومة عند تحميل برقية السويفت الخاصة بفتح الاعتماد المستندي ورسالة مطالبة من المصرف المغطي للدفعة المطلوبة تغطيتها.

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