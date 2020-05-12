ميناء الخمس يستقبل حاويات و4 آلاف طن إسمنت

نشرت إدارة ميناء الخمس بيانات بشأن السفن الراسية والسفن الموجودة في منطقة المخطاف، وهي محملة بسلع وبضائع متنوعة وصلت عبر حاويات، إلى جانب سفينة إسمنت.

وأظهرت البيانات دخول سفينة نقل الإسمنت BABY LEEN التابعة للوكيل الملاحي شركة “الشرق” للرصيف رقم 6 تمهيدا لإفراغ حمولتها من الإسمنت والمقدرة بأكثر من 4 آلاف طن من الإسمنت المكيس.

واستقبل الرصيف رقم 15 حاملة الحاويات MCS NITA التابعة للوكيل الملاحي شركة “مدرتيان” وعلى متنها 470 حاوية بها بضائع مختلفة.

وبشأن السفن الموجودة في منطقة المخطاف، فقد وصلت السفينة BFB GALXY وعلى متنها نحو 490 حاوية بها سلع متنوعة.

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