أسعار النفط ترتفع بعد تعهد السعودية خفض انتاجها

وكالات-العنوان ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط اليوم الثلاثاء بعد تعهد غير متوقع من السعودية بتعميق تخفيضات الإنتاج في يونيو للمساعدة في تقليل تخمة المعروض في الأسواق العالمية والتي تفاقمت مع انخفاض حاد في الطلب على الوقود بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 29.85 دولار …

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