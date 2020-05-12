اقتصاد

اقتصاد الوفاق توضح حقيقة أخبار تعديل أو إلغاء قرار “تسعير السلع”

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

نفى مصدر بوزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء الأخبار المتداولة حول قرب قيام وزارة الاقتصاد بتعديل قرار تسعير السلع أو سحبه ، مؤكداً أنها أخبار عارية عن الصحة .

و من جهته أفاد المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي “امحمد الناعم” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء أنه لم ينفذ إلى حد الآن قرار تسعير السلع في كافة المحال و البلديات .

و كانت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني قد أصدرت قراراً يقضي بضبط الأسعار و يتمثل في أن يكون سعر الدقيق 50 كيلو بـ 70 دينار، و1 كيلو بدينار و500 درهم ، بالإضافة إلى ضبط سعر كيلو السكر بدينارين و 500 درهم .

في حين تم ضبط سعر لحم دجاج المحلي 1 كيلو تسعة دينار، و لحم دجاج المجمد كامل فقد أصبح 1 كيلو بسبعة دينار ، و القطع ب1 كيلو 6 دينار .

ولحم بقر وطني ب30 دينار الكيلو، و لحم بقر مستورد أو محلي حدد هو الآخر ب20 دينار، ولحم ضأن مستورد فقد بلغ هو الآخر 26 دينار الكيلو، بالإضافة إلى ضبط سعر لحم ضأن وطني صغير 38 دينار، و الكبير ب33 دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك