“هيئة السلامة” تطالب المجلس الرئاسي باستثناء العاملين بالهيئة من قرار خصم 20% من المرتبات

أكد مكتب الإعلام بهيئة السلامة الوطنية “وليد النويري” اليوم الثلاثاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أن رئيس الهيئة “امحمد مختار”قد وجه خطاباً رسمياً إلى المجلس الرئاسي بشأن صدور القرار رقم (270) لسنة 2020م المتضمن خصم 20% من قيمة مرتبات العاملين بالدولة والذى شمل القرار مرتبات اعضاء هيئة السلامة الوطنية.

حيث طالب سيادة العميد فى خطابه استثناء أعضاء هيئة السلامة الوطنية من قرار الخصم لكونه يشكل ضراراً على مرتبات العاملين، مشيراً إلى أن أعضاء الهيئة لا يتمتعون بأي امتيازات مالية او خدمية مثل التأمين الصحى وعلاوة الخطر والمكافات الشهرية وعدم توفير الاحنياجات الضرورية لأداء عملهم بالشكل المطلوب.

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