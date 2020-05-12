رئيس مجلس الوزراء يبحث مساهمة شركة الأشغال العامة بنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية

بنغازي 12 مايو 2020 (وال) – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء إمكانية مساهمة شركة الأشغال العامة بنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء بالخصوص.

وضم الاجتماع رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق السيد أبو بكر بوقيله، ورئيس مجلس إدارة شركة الأشغال العامة بنغازي المهندس بوسيف السنوسي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء ورئيس المتابعة لأعمال الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني الدكتور بشير مصباح، إضافة إلى مدير إدارة السكرتارية بديوان رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ عبدالمنعم الشعافي.

وناقش الاجتماع كيفية مساهمة شركة الأشغال العامة بنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية.

كما ناقش الاجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه شركة الأشغال العامة بنغازي وآليات حلحلتها. (وال – بنغازي)

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