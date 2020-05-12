اقتصاد

رئيس مجلس الوزراء يبحث مساهمة شركة الأشغال العامة بنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 12 مايو 2020 (وال) – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء إمكانية مساهمة شركة الأشغال العامة بنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء بالخصوص.

وضم الاجتماع رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق السيد أبو بكر بوقيله، ورئيس مجلس إدارة شركة الأشغال العامة بنغازي المهندس بوسيف السنوسي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء ورئيس المتابعة لأعمال الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني الدكتور بشير مصباح، إضافة إلى مدير إدارة السكرتارية بديوان رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ عبدالمنعم الشعافي.

وناقش الاجتماع كيفية مساهمة شركة الأشغال العامة بنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية.

كما ناقش الاجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه شركة الأشغال العامة بنغازي وآليات حلحلتها. (وال – بنغازي)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • أفلحت مجموعات التنصير باستجلاب العديد من الشباب والشابات في بنغازي وخاصة اصحاب الاموال –
    وابلغ بعض رمال البحث الجناءي – عن شباب وبنات – قاموا بإعلان كفرهم – بالإسلام – وخروجهم عن الدين الاسلامي – ويعملون لصالح جماعات إعلامية عربيةً واجنبية تمولهم بالاموال عن طريق الانترنت والوعود بالسفر الى الامارات وأوروبا / والعمل في عروض الأزياء – مقابل بعض الملفات ومعلومات استخباراتية وملفات تخص المشاريع الآي يسرقونها من اجهزة أهليهم ،
    وقامت اجهزة التحري الليبي باتباع بعض المشبوهين والمشبوهات الغرب وغيرهم وعملهم في سرقة الاثار والذهب والتهريب . الذي يحصل في المنطقة الشرقية . بعد التحقيق والاتباتاث .

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