رئيس مجلس الوزراء يبحث مساهمة شركة الأشغال العامة بنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية

بنغازي 12 مايو 2020 (وال) – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء إمكانية مساهمة شركة الأشغال العامة بنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء بالخصوص.
وضم الاجتماع رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق السيد أبو بكر بوقيله، ورئيس مجلس إدارة شركة الأشغال العامة بنغازي المهندس بوسيف السنوسي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء ورئيس المتابعة لأعمال الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني الدكتور بشير مصباح، إضافة إلى مدير إدارة السكرتارية بديوان رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ عبدالمنعم الشعافي.
وناقش الاجتماع كيفية مساهمة شركة الأشغال العامة بنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية.
كما ناقش الاجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه شركة الأشغال العامة بنغازي وآليات حلحلتها. (وال – بنغازي)
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