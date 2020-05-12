حملة اعتقال ضد أصحاب المحلات التجارية المخالفين لإجراءات الحظر بطرابلس

أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، قيام بعض الأجهزة الأمنية في طرابلس باعتقال مجموعة من أصحاب الأنشطة التجارية داخل العاصمة وإغلاق محلاتهم.

وقال متحدث باسم جهاز الحرس البلدي اليوم الثلاثاء، إنهم شاهدوا أفراد من الأجهزة الأمنية والضبطية الأخرى تقوم بعمليات قفل للمحلات التجارية، إضافة إلى نقل أصحابها إلى التحقيق.

وأضاف يوسف القيلوشي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن جهاز الحرس البلدي لايزال يقوم بمهامه من خلال مراقبة السوق وإغلاق المحلات التجارية التي خالفت قرار الحظر من خلال إحالة أصحابها إلى التحقيق وعرضهم على النيابة العامة.

ونفى القيلوشي في الوقت نفسه علاقة الجهاز بالصور المنشورة عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر عمليات اعتقال أو قبض ضد أصحاب المحلات التجارية بصورة غير حضارية.

وأشار أيضا إلى أنهم ليست لهم علاقة بعمليات الإقفال واعتقال المخالفين التي ظهرت في الصور المنتشرة على الإنترنت، حيث أكد بأنها لجهات أمنية أخرى بالعاصمة.

وحاولت صحيفة صدى الاقتصادية التواصل مع المسؤولين عن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني للحصول على تفاصيل حول المسألة، لكن دون رد.

وأثارت الصور التي شاركتها العديد من الصفحات والمواقع خاصة على فيسبوك حفيضة الكثيرين بسبب سوء المعاملة التي تلقاها أصحاب الأنشطة التجارية.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر قرارًا بتمديد حظر التجول في البلاد لعشرة أيام مقبلة بسبب استمرار الحظر الذي يشكله فيروس كورونا على البلاد.

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