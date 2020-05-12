علي محمود : المؤسسة تتكبد الآن خسائر في بعض استثماراتها نتيجة الطريقة التي تعمل بها عقوبات الأمم المتحدة

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” خلال تصرحاته أمس الأربعاء لصحيفة forbes الامريكية، أن المؤسسة لا تطلب رفع العقوبات أو عدم تجميد الأصول، لكننا نحتاج إلى تعديل نظام العقوبات لأن المؤسسة تتكبد الآن خسائر في بعض استثماراتها نتيجة الطريقة التي تعمل بها عقوبات الأمم المتحدة.

وأضاف “علي محمود” أنه في ظل عدم اليقين السياسي الحالي، نرحب بتجميد أصولنا، التي كانت مخصصة لحمايتنا وليس للعقاب، مشيراً إلى إن العقوبات تسبب مشاكل غير ضرورية وتمنعها من أن تكون قادرة على الاستثمار بشكل معقول.

وأوضح أنه في الوقت الحالي لا يمكن وضع أي أرباح تحققها LIA من محفظتها المالية إلا في حساب مصرفي وليس إعادة وضعها في الأسهم وبالمثل لا يمكن إعادة استثمار أي سندات تستحق، بدلاً من ذلك يجب إيداع العائدات.

وكشف رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار أن المؤسسة تتطلع إلى تطوير طرق لتجريب التعديلات على عملية الاستثمار التي ستقدم إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة. أصفها بأنها تعديلات طفيفة، مبيناً أنه يأمل أن يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لمعالجة النتائج السلبية لنظام العقوبات في أسرع وقت ممكن.

ونوه إلى آنه تم تكليف شركات الحسابات العالمية Deloitte للمراجعة واقفال حسابات المؤسسة المفتوحة منذُ سنوات، مضيفاً أن بعد صدور حكم المحكمة الانجليزية في لندن الشهر الماضي ، تمكنا من تسوية نزاع الشرعية على إدارة المؤسسة في بريطانيا حيثُ كانت لدينا صعوبات في الوصول إلى التقارير المالية وتقييم الأصول بشكل كامل،حكم المحكمة الإنجليزية حل هذه المسألة بشكل حاسم. وهذا مكننا من الوصول مباشرة إلى المعلومات المالية المتعلقة بأنشطتنا الاستثمارية لأطراف ثالثة.

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