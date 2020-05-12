اقتصاد

جهاز الحرس البلدي ببلدية عين زارة يقفل مصحة النخبة بالشمع الأحمر.

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قام أعضاء شعبة الأدوية التابعة لفرع جهاز الحرس البلدي طرابلس رفقة مركز الحرس البلدي عين زارة وبالتعاون مع مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية بقفل مصحة النخبة الكائنة بسيدي المصري بالشمع الأحمر .

وأوضح جهاز البلدي خلال بيانه أن سبب الإقفال جاء لعدم توفر كل من طرق الوقاية الصحية للعاملين ، عدم توفر تهوئة جيدة في قسم الايواء رجال ، عدم توفر معدات الامن والسلامة بالمبنى ، عدم توفير شهادات صحية و إذونات مزاولة المهنة الطبية إضافة لانعدام النظافة العامة بالمبنى مما نتج عنه إنبعاث روائح كريهة من دورات المياه التي تحتاج لنظافة دورية، كما تم ضبط مخالفات طبية بالحاويات الخاصة بالنفايات المنزلية الموضوعة داخل المرافق الصحية .

وأكد جهاز الحرس البلدي أنه تم وعلى الفور قفل مخزن الأدوية والصيدلية بالشمع الأحمر وإحالة المعني إلى التحقيق.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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