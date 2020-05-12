“غوتيريش”: البعثة الأممية تسعى لتيسير دفع مرتبات قطاع الخدمات العامة وتوفير مايكفي من إمدادات الوقود

قال الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ” أنطونيو غوتيريش” أمس الأربعاء خلال تقريره عن شهر يناير الماضي، وحتى أبريل الماضي لهذه السنة.

حيث أوضح “غوتيريش” خلال تقريره أنه ورغم الجائحة كورونا إلا أن البعثة الأممية تواصل معالجة المسائل الاقتصادية، بما في ذلك الأمور التي تتعلق القطع الأجنبي مقابل السلع الأساسية، وتيسير دفع المرتبات في قطاع الخدمات العامة.

كما أضاف أيضا أن البعثة تسعى لتوافر مايكفي من إمدادات الوقود، والحدث على صرف الاستحقاقات الاجتماعية، مقابل تخفيض في الإعانات المقدمة إلى قطاع الوقود، واتخاذ التدابير لدعم الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة.

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