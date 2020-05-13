تباين سعر الدولار والعملات الاجنبية أمـام الدينار الليبي

تباينت اسعار الدولار والعملات الاجنبية بالسوق الموازية مقابل الدينار الليبي في التعاملات لمساء يوم الثلاثاء.

وسجل الدولار الامريكي تذبذبه مساء الثلاثاء ليسجل اخر سعر له 6.10 ديناراً، بعد أن سجل في أوقات سابقة 6.22 دينارا وفقا لمتداولين ومتعاملين من غرف الواتساب والفايبر التي اصبحت مصدرا للتعاملات في الآونة الاخيرة بعد الحظر الذي فرض في البلاد جراء ازمة كورونا.

وكان الدولار قد افتتح التعاملات الثلاثاء على تراجع عند سعر 6.07 دينار قبل أن يتذبذب سعره ويعاود للانخفاض من جديد إلى 6.10 دينارا في التعاملات المسائية، بينما سجلت حوالات تركيا 6.27 دينارا بداية التعاملات لتسجل في اخر التعاملات 6.30 دينارا.

وفيما يلي اخر الاسعار:

الدولار = 6.10 دينار

سعر كسر الذهب = 216 دينار عيار 18

اليورو= 6.65 دينار

الباوند = 7.55 دينار

حوالات دبي/ تركيا = 6.30 دينار

ليرة= 0.85 دينار

الدينار التونسي= 2.10 دينار

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