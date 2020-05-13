“أفيانكا” ثاني أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية تشهر إفلاسها‎

بوغوتا-العنوان

تقدمت ثاني أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية “أفيانكا” القابضة، بطلب لإشهار إفلاسها مع اقتراب الموعد النهائي لسداد سندات مستحقة، وعقب فشل محاولات الحصول على مساعدة عاجلة من حكومة كولومبيا لتجاوز أزمة فيروس كورونا.

وقدّرت الشركة في طلبها الذي أودعته لدى محكمة الإفلاس الأميركية للمنطقة الجنوبية في نيويورك، قيمة التزاماتها المالية بين مليار و10 مليارات دولار.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة أن “أفيانكا” تواجه أكثر الأزمات صعوبة في تاريخها الممتد إلى 100 عام، مبينًا أنه إذا فشلت في الخروج من الإفلاس، فإن الشركة ستكون واحدة من أولى شركات الطيران الكبرى في العالم التي تفشل بسبب جائحة كوفيد_19 التي أدت إلى انخفاض حركة الطيران العالمية 90 %.

يذكر أن شركة الطيران كانت تعاني بالفعل قبل الوباء من تحديات مالية إلا أن طلبها لإشهار الإفلاس يبرز التحديات التي تواجه شركات الطيران التي لا تستطيع الاعتماد على إجراءات الإنقاذ الحكومية.

المصدر-وكالات