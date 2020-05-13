النفط يعاود الانخفاض بعد مكاسبه “الطفيفة”

عاودت أسعار النفط العالمية الانخفاض من جديد في جلسة افتتاح اليوم الأربعاء بعدما حققت مكاسب يوم أمس الثلاثاء.

ويأتي هذا الانخفاض وفقا لبيانات من معهد البترول الأمريكي التي كشفت ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، فيما أشار المعهد الأمريكي إلى أن مخزونات النفط في واشنطن ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 7.58 مليون برميل من الخام وهو ما يفوق توقعات المحللين الذين أشاروا إلى زيادة مقدارها 5 ملايين برميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في جلسة الافتتاح 29.55 دولارا للبرميل بارتفاع 1.43%، وبالمقابل تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.58% لتسجل 25.63 دولارا للبرميل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية