اقتصاد

مؤسسة النفط تدعم 5 شركات لسداد مرتبات العاملين

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو النقابة العامة للنفط عن قسم الإعلام لؤي داود إن المؤسسة الوطنية للنفط قد أحالت مبالغ مالية لأرصدة 5 شركات تابعة لها في إطار تعزيز مركزها المالي وتمكينها من تغطية مرتبات العاملين فيها عن شهر أبريل الماضي بعد ثبوت تأخرها عن عمليات السداد بسبب أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

وشملت قائمة الشركات: الشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار والشركة الوطنية لتموين الموانئ والحقول النفطية وشركة الجوف للخدمات النفطية وشركة شمال أفريقيا بالإضافة للشركة الليبية النرويجية للأسمدة.

وأضاف داود خلال منشور عبر حسابه الرسمي أن من المقرر إحالة جل المرتبات لحساب مستحقيها قبل حلول عيد الفطر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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