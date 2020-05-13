السعودية تحث دول أوبك+ على مزيد من خفض الإنتاج

حثَّت السعودية اليوم الأربعاء دول أوبك+ على خفض معدلات إنتاج النفط بشكل أكبر من أجل المساعدة في إعادة التوازن المعهود لأسواق النفط العالمية وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء السعودية.

وقالت الحكومة في بيان إن مجلس الوزراء أكد سعي المملكة العربية السعودية لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية، مشير إلى أن المملكة تسعى من خلال هذه المبادرات لحث الدول المشاركة في اتفاق أوبك+ والدول المنتجة الأخرى على الالتزام بنسب الخفض المحددة لها بالإضافة إلى تقديم المزيد من الخفض في الإنتاج وذلك من أجل استرجاع التوازن لأسواق الخام العالمية.

وكانت منظمة أوبك وحلفاؤها قد اتفقت في أبريل الماضي على خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو وهو خفض قياسي استجابة لتراجع الطلب العالمي على الوقود بنسبة 30 % بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

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