صندوق النقد الدولي يتوقع المزيد من الخفض على نمو الاقتصاد العالمي

رجحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن يقوم صندوق النقد بخفض توقعاته للنمو العالمي بسبب التداعيات التي خلفها فيروس كورونا على الكثير من الاقتصادات بصورة أكثر حدة مما كان متوقعا في السابق.

وأشارت جورجيفا إلى أن البيانات الواردة من دول كثيرة هي أسوأ من توقعات الصندوق المتشائمة، حيث توقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن إغلاق الشركات وإجراءات العزل العام التي تهدف للحد من انتشار الوباء سيدفعان العالم نحو أعمق ركود منذ الكساد الكبير عام 1930 إلى جانب انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال العام الحالي

فيما افترض صندوق النقد الدولي بتصوره الأوَّلي أن آثار الجائحة ستنحسر في النصف الثاني من 2020 متوقعا انتعاش النمو إلى 5.8٪ في 2021 ، منوها بأن توقعاته غير ثابتة وتعتمد على البيانات الواردة

يشار إلى أن صندوق النقد يراجع في العادة توقعاته في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أوائل يونيو.

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