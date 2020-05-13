الشركة العامة للكهرباء تحيل مرتبات أبريل

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء عن إحالة مرتبات شهر أبريل من العام الجاري لكافة العاملين التابعين لها في الوحدات الإدارية وكافة الفرق الفنية الميدانية والهندسية.

وكان المدير التنفيدي لشركة الكهرباء علي ساسي قد طالب الأسبوع الماضي وكيل وزارة المالية أبوبكر الجفال خلال اجتماع موسع عقد في طرابلس بضرورة متابعة ملف الفروقات المالية للعاملين لما لها من أثر مباشر في تأخير صرف مرتبات كوادر الشركة

ويعمل في القطاع العام في ليبيا نحو 1.8 مليون موظف يبلغ إجمالي قيمة مرتباتهم الشهرية 1.9 مليار دينار ووفقا لبيانات مصرف ليبيا المركزي فإن الخزانة العامة أنفقت 24.5 مليار دينار خلال عام 2019

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