اقتصاد

الشركة العامة للكهرباء تحيل مرتبات أبريل

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء عن إحالة مرتبات شهر أبريل من العام الجاري لكافة العاملين التابعين لها في الوحدات الإدارية وكافة الفرق الفنية الميدانية والهندسية.

وكان المدير التنفيدي لشركة الكهرباء علي ساسي قد طالب الأسبوع الماضي وكيل وزارة المالية أبوبكر الجفال خلال اجتماع موسع عقد في طرابلس بضرورة متابعة ملف الفروقات المالية للعاملين لما لها من أثر مباشر في تأخير صرف مرتبات كوادر الشركة

ويعمل في القطاع العام في ليبيا نحو 1.8 مليون موظف يبلغ إجمالي قيمة مرتباتهم الشهرية 1.9 مليار دينار ووفقا لبيانات مصرف ليبيا المركزي فإن الخزانة العامة أنفقت 24.5 مليار دينار خلال عام 2019

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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