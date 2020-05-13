الاشتباكات تُفقد المنطقة الغربية 350 ميغاوات من الكهرباء

فقدت الشبكة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء 350 ميغاوات نتيجة فصل خطوط نقل الطاقة الرابطة بين محطة التوليد في الجبل الغربي والمدن التي تغذيها بينها مناطق جنوب العاصمة التي تشهد اشتباكات مسلحة وسجلت ضررا كبيرا في البنية التحتية فضلا عن عمليات سرقة متكررة لأسلاك التوصيل

وقالت الشركة في بيان عاجل نشرته عصر اليوم دائرة الإعلام إن الفرق الفنية التابعة لمكاتب مدينتي الزاوية وغريان قد باشرت مهامها في صيانة الخطوط في محاولة منها لإعادة التيار الكهربائي على المناطق المتضررة وإعادة الخطوط المفصولة للعمل من جديد

وعبرت الشركة عن قلقها بشأن إصابة 8 دوائر نقل للطاقة إلى جانب تضرر 61 خطا لنقل التيار الكهربائي إلى جانب عدد من الإصابات التي طالت محطات التحويل مرجحة زيادة ساعات طرح الأحمال بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

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