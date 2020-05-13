بومطاري يناقش مدى قانونية سعر الصرف الخاص للسفارات والقنصليات في الخارج

عقد وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري” اجتماعا اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بطرابلس مع مدراء الإدارات بالوزارة.

وبحسب المكتب الإعلامي بالوزارة فقد ناقش الاجتماع موضوع مرتبات العاملين بالسفارات والقنصليات الليبية بالخارج ومدى قانونية سعر الصرف الخاص الذي بموجبه يتم تقييم المرتبات بالخارج.

يذكر أن العاملين بالسفارات والقنصليات الليبية بالخارج يتمتعون بسعر صرف خاص وهو (2.75) دولار أمريكي مقابل الدينار الليبي الواحد، أي أن سعر الصرف للعاملين بالخارج هو (1 دولار = 0.36 دينار) بينما يصل سعر الدولار الواحد بالسوق الموازي إلى 6 دينارات.

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