بلدية سوق الجمعة تطلق خدمة توصيل أسطوانات غاز الطهي

أطلقت بلدية سوق الجمعة خدمة توصيل أسطوانات غاز الطهي للمواطنين القاطنين ضمن الحدود الإدارية التابعة لها في إطار جهودها للحد من عدوى فيروس كورونا والحفاظ على السلامة العامة.

وقالت البلدية في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك إن سعر استبدال الأسطوانة الواحدة هو 5 دنانير شاملة خدمة التوصيل للمنزل وأشارت البلدية إلى أن المرحلة الأولى شملت 6 محلات منوهة في الوقت ذاته للأفراد الراغبين بتقديم خدمة التوصيل ممن يمتلكون سيارات نقل بضرورة التقدم للمجلس البلدي بطلب مرفقين صورة شخصية وصورا عن مستندات السيارة بالإضافة لضرورة إحضار إثبات هوية وحسن سيرة وسلوك معتمد من مختار المحلة إلى جانب التوقيع على تعهد بعدم التقصير والمحافظة على الأمانة عند تأدية المهام المكلف بها.

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