زيادة ساعات طرح الأحمال بسبب فصل خطوط النقل مع محطة الجبل الغربي وارتفاع درجات الحرارة

قالت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها اليوم الأربعاء أنها فقدت حوالي 350 ميغاوات من الشبكة الكهربائية نتيجة فصل خطوط النقل الرئيسية التي تربط محطة الجبل الغربي بمحطات المنطقة الغربية.

وأضافت الشركة أنها تواجه صعوبة في نقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد إلى مراكز الأحمال نتيجة إصابة أغلب دوائر نقل الطاقة الرئيسية في جنوب العاصمة طرابلس، الأمر الذي أدى إلى زيادة ساعات طرح الأحمال خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن فرق الصيانة التابعة لها يعملون على تتبع مسارات الخطوط المفصولة للعمل على صيانتها وإعادتها للخدمة.

وأشارت الشركة إلى أن الشبكة الكهربائية تعرضت لأضرار جسيمة خصوصا في جنوب العاصمة طرابلس، حيث أصيبت دوائر النقل الرئيسية الثمانية وخطوط نقل وعددها 61 خطا، إضافة إلى إصابة العديد من محطات التحويل بالمنطقة.

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