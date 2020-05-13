بلدية الأبيار: الحكومة الليبية وافقت على تنفيذ مشروع رصف وتحسين مزدوج للطريق الرئيسي في المدينة

الأبيار 13 مايو 2020 (وال)- أعلن المجلس التسييري لبلدية الأبيار اليوم الأربعاء، موافقة الحكومة الليبية على تنفيذ مشروع رصف وتحسين مزدوج للطريق الرئيسي في المدينة، وذلك من البوابة الرئيسية إلى البوابة الغربية.

وذكر مكتب الإعلام بالبلدية أن هذه الخطوة جاءت حرصًا من المجلس التسييري لبلدية الأبيار، ومكتب المشروعات والمواصلات بالبلدية على سرعة تنفيذ المشروع، بعد صدور القرار رقم “66” لسنة 2020 م القاضي بموافقة ديوان المحاسبة بالحكومة الليبية على تنفيذ المشروع.

وأضاف مكتب الإعلام بالبلدية أن الشركة المنفذة للمشروع هي شركة المديفين للمقاولات والاستثمار العقاري المساهمة، وتبلغ قيمة المشروع 36.390.411.810 مليون دينار ليبي. (وال- الأبيار) ر ت

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