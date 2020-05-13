“مركزي البيضاء”: إجمالي الإنفاق للحكومة المؤقتة في الربع الأول من هذا العام تجاوز 1.6 مليار دينار

كشف مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء في بيان له اليوم الأربعاء أن إجمالي الإنفاق للحكومة الليبية المؤقتة خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 تجاوز 1.6 مليار دينار.

وأوضح البيان أن النفقات الفعلية للحكومة الليبية المؤقتة شرق البلاد وصلت إلى مليار و619 مليون دينار خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام، وهو ما يمثل 18% من الإنفاق العام للدولة خلال نفس الفترة.

وتشير الأرقام بحسب بيان “مركزي البيضاء” إلى أن أكثر من 81% من إنفاق الحكومة المؤقتة خصص لبند المرتبات بقيمة إجمالية بلغت مليارا و317 مليون دينار، في حين خصص مبلغ 302 مليون دينار للنفقات التسييرية وهو ما يفوق نفقات حكومة الوفاق في طرابلس خلال ذات الفترة بقرابة 100 مليون دينار.

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية بحكومة الوفاق في طرابلس تدفع 2 مليار دينار سنويا للسلطات في شرق البلاد لتغطية جزء من بند المرتبات، أي أن “مالية الوفاق” خصصت 500 مليون دينار خلال الثلاثة أشهر كمرتبات للمنطقة الشرقية في حين تمت تغطية باقي قيمة المرتبات وهي مبلغ 817 مليون دينار من “مركزي البيضاء”.

وفيما يخص الباب الثالث المتعلق بالتنمية، أوضح “مركزي البيضاء” أنه تم تأجيل البدء في برامج التنمية والتي خصص لها مبلغ 370 مليون دينار لاستخدامها في برنامج إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

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