ارتياح لبناني لمحادثات برنامج المساعدة مع صندوق النقد

أعلنت الحكومة اللبنانية الأربعاء، إتمام المرحلة الأولى من المحادثات المتعلقة ببرنامج مساعدة مع صندوق النقد الدولي، وفقا لوزير المالية اللبناني غازي وزني.

وقال الوزير اللبناني في بيان، “نحن مرتاحون لأجواء هذه المناقشات الأولية، ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بنّاءة بالقدر ذاته”.

يُشار إلى أن بيروت كانت قد طلبت رسمياً مساعدة من صندوق النقد الدولي في الأول من مايو الجاري في ظل الأزمة التي تواجهها البلاد والتي تُعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية.

الجدير بالذكر أن أسعار الليرة هبطت في الفترة الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة، ووصلت إلى حوالي 4 آلاف ليرة لكل دولار بسبب الضغوط الكبيرة على القطاع المصرفي، إلى جانب غياب خطة إصلاح حكومية حقيقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية