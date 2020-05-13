العملات الأجنبية تصعد مجددا أمام الدينار

صعدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في تعاملات مساء اليوم، بالسوق السوداء التي تنشط في غرف “فايبر وواتساب”، بسبب حظر التجول.

وارتفع سعر صرف الدولار بمقدار قرشين عند الساعة 18:00 مسجلا 6.12 دنانير، وجرى تداول الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا بـ6.31 مرتفعاً بمقدار 4 قروش.

أما اليورو فقد صعد هو الآخر بشكل طفيف بعد انخفاضه أمس، محققاً 6.69 دنانير.

بدورها عاودت الليرة التركية الصعود مجدداً مرتفعة بذلك قرشين، وبيعت مساء اليوم بـ86 قرشاً لليرة، فيما صعد الجنيه المصري إلى 41 قرشاً.

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