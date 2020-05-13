“مركزي البيضاء” : إجمالي المبيعات من النقد الأجنبي خلال الربع الأول من هذا العام بلغ أكثر 2.7 مليار دولار

أصدر مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء اليوم الأربعاء بيانه حول الإيرادات والإنفاقات، حيث شمل البيان إجمالي المبيعات من النقد الأجنبي الخاصة بالربع الأول من هذا العام.

وأوضح المركزي خلال بيانه أن حجم بيع الاعتمادات المستندية قد بلغ 1.263 مليار دولار، وبلغت المبيعات من أرباب الأسر 79 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي المبيعات من الأغراض الشخصية قد بلغ 1.433 مليار دولار.

وكشف مصرف ليبيا المركزي ضمن بيانه أن إجمالي الإيرادات النفطية خلال الفترة من يناير الماضي وحتى شهر مارس 1.900 مليار دولار، فيما شمل الإجمالي الكلي لمبيعات الدولار 2.775 مليار دولار.

كما أضاف أن العجز والفائض في مبيعات النقد الأجنبي قد بلغ 875 مليون دولار أي بــ46% من الإجمالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية