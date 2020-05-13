مركزي البيضاء: حصة المصارف بالمنطقة الشرقية من النقد الأجنبي لم تتجاوز 6%

قال المصرف المركزي بالبيضاء اليوم الأربعاء، إن حصة المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية من مبيعات النقد الأجنبي لم تتجاوز 6% من إجمالي المبالغ المالية المخصصة للمصارف الأخرى في غرب البلاد.

وأوضح التقرير الذي نشر عبر صفحة المصرف بفيسبوك، بأن المصارف التجارية في غرب البلاد كانت لها الحصة الأكبر بنسبة بلغت 94%.

وتجاوزت قيمة مبيعات النقد الأجنبي للمصارف في المنطقة الشرقية، 162 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت المبيعات بالنسبة لمصارف المنطقة الغربية 2.4 مليار دولار أمريكي خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري.

وأشار مركزي البيضاء في تقريره إلى أن البيانات تظهر أن عملية توزيع مخصصات النقد الأجنبي على للمصارف تمثل وجود مناخ من المركزية وعدم العدالة في التوزيع.

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